توافق بين كيبيك وإسرائيل على التعاون في قطاع الذكاء الاصطناعي

اتفقت مقاطعة كيبيك الكندية ودولة إسرائيل على توحيد الجهود بهدف تطوير الذي تُعتبر كيبيك رائدة فيه.

وقد يكون ذلك من العوائد الاقتصادية الملموسة لجولة رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فيليب كويار والوفد المرافق على إسرائيل والضفة الغربية التي دامت أسبوعاً، كما أفادت اليوم وكالة الصحافة الكندية.

وأنهى رئيس حكومة كيبيك الليبرالية جولته بلقاء اليوم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دام 45 دقيقة في مكتب هذا الأخير في مدينة القدس.

وكانت تلك أول زيارة رسمية يقوم بها إلى إسرائيل رئيسُ حكومةٍ لكيبيك، ثانية كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

جلسة للجمعية الوطنية الكيبيكية (أرشيف) © Radio-Canada

وقال كويار في لقاء مع الصحافيين إنه ينوي توثيق العلاقات بين كيبيك وإسرائيل، وإنه في هذا الإطار يفكّر بفتح مكتب تجاري لكيبيك في إسرائيل. وليس لكيبيك من تمثيل رسمي حالياً في إسرائيل.

وجولة رئيس حكومة كيبيك كانت في معظمها في إسرائيل وتخللتها محطة في رام الله حيث اجتمع فيليب كويار برئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله.

(وكالة الصحافة الكندية)