ترودو في قمّة الدول السبع: توافق كندي فرنسيّ على الأولويّات

عقد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو اجتماعا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش قمّة مجموعة الدول الصناعيّة السبع التي استضافتها مدينة تاورمينا الايطاليّة في جزيرة صقلّيّة .

وتناول الزعيمان مجموعة من القضايا الملحّة من بينها مواجهة الارهاب واتّفاق التبادل الحرّ الكنديّ الاوروبيّ والهجرة والتعدّديّة والبيئة فضلا عن تعزيز التعاون الكنديّ الفرنسيّ.

"يسعدني أن ينضمّ شخص أصغر سنّا وأكثر حيويّة إلى طاولة الدول السبع" قال رئيس الحكومة الكنديّة.

وأضاف بأنّ لديه العديد من الجوامع المشتركة مع الرئيس الفرنسي وأنّهما سيتعاونان معا بشأن قضايا تتخطّى حدود البلدين.

وأكّد الرئيس ماكرون من جهته أنّ صداقته مع رئيس الحكومة الكنديّة تأتي في وقت نجد فيه "المزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين والاعجاب بالأنظمة الاستبداديّة ".

"جوستان كان ملهما للكثيرين. وأعتقد أنّنا ننتمي إلى جيل زعماء سيغيّر الممارسات" قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وكان ترودو قد اتّصل بماكرون لتهنئته بعد فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)