مونتريال: إدماج المهاجرين من خلال سوق العمل

تشارك بلديّة مونتريال والحكومة الكيبيكيّة وغرفة التجارة في مونتريال ومجموعة من المؤسّسات في برنامج يهدف لإدماج المهاجرين في المجتمع من خلال ادماجهم في سوق العمل.

ويهدف البرنامج المسمّى " اندماج-عمل-تأهيل" في مساعدة المهاجرين من أصحاب الكفاءات في الحصول على الخبرة وتطوير كفاءات جديدة من خلال العمل في مؤسّسات كبيرة في مونتريال.

وتعهّدت مجموعة من كبريات المؤسّسات بتوفير فرص العمل لنحو 15 مهاجرا من أصحاب الكفاءات.

ومن بين هذه المؤسّسات شركة هيدرو كيبيك للطاقة الكهربائيّة ومصرف ديجاردان التعاوني وشركة أس أن سي لافالان الهندسيّة وشركة انتاكت للتأمين.

عمدة مونتريال دوني كودير © Radio Canadá

ويعمل البرنامج على تاهيل المهاجرين من أصحاب الكفاءات الذين لا يملكون خبرة في العمل في كندا أو في الولايات المتّحدة والذين وصلوا منذ أقلّ من خمس سنوات إلى كندا.

وبعد فترة التأهيل لبلورة كفاءاتهم، تعهّدت المؤسّسات المذكورة بتوظيف 20 بالمئة منهم وبرفع توصية بشأن 30 بالمئة إلى شركات ومؤسّسات أخرى.

وتتولّى وزارة العمل الكيبيكيّة دفع نصف مرتّب المهاجرين ، على ألاّ يتعدّى الحدّ الأدنى.

كما بإمكان المؤسّسات الموظَّفة أن تستعيد جزءا من نفقات تأهيل المهاجرين.

ورصدت وزارة العمل الكيبيكيّة 1،5 مليون دولار للمشروع.

وتستقبل مدينة مونتريال 280 مهاجرا يوميّا مقابل 100 مهاجر في السابق حسب العمدة دوني كودير.

وأكّد كودير على أهميّة توفير استراتيجيّة اشتمال وادماج مع ارتفاع عدد المهاجرين من 35 ألفا إلى 68 ألف مهاجر كما قال العمدة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)