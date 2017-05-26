قمّة الدول الصناعيّة السبع: مفاوضات صعبة على أكثر من صعيد

انطلقت في مدينة تاورمينا الايطاليّة في جزيرة صقلّية أعمال قمّة مجموعة الدول الصناعيّة السبع.

ويشارك رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في القمّة إلى جانب نظرائه من مجموعة السبع.

ويشارك للمرّة الأولى منذ تولّي السلطة كلّ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وتأتي القمّة بعد أيّام على هجوم مانشستر الانتحاري ومن المتوقّع أن يطغى موضوع الارهاب وسبل مكافحته على المباحثات.

وكان رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو قد عقد اجتماعا على هامش قمّة الناتو، حلف شمال الأطلسي في بروكسيل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقد تناول ترودو خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسي عددا من المسائل من بينها الارهاب والهجرة والتعدّدية و اتّفاق التبادل الحرّ الكندي الاوروبي.

واعرب ترودو عن ارتياحه للقائه بالرئيس ماكرون.

"يسعدني أن ينضمّ شخص أصغر سنّا وأكثر حيويّة إلى طاولة الدول السبع" قال رئيس الحكومة الكنديّة.

وأضاف بأنّ لديه العديد من الجوامع المشتركة مع الرئيس الفرنسي وأنّهما سيتعاونان معا بشأن قضايا تتخطّى حدود البلدين.

وأكّد الرئيس ماكرون من جهته أنّ صداقته مع رئيس الحكومة الكنديّة تأتي في وقت نجد فيه "المزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين والاعجاب بالأنظمة الاستبداديّة ".

وبالنسبة لقمّة الدول الصناعيّة، يتوقّع الكثيرون أن تكون المفاوضات صعبة في ما يتعلّق بالتبادل الحرّ وبالتغيير المناخي.

وكان الرئيس الأميركي قد أشار إلى أنّ بلاده لن تلتزم باتّفاق باريس حول التغيير المناخي.

كما أعرب ترامب عن رغبته في إعادة النظر في اتّفاقات التبادل الحرّ بما فيها اتّفاق نافتا للتبادل الحرّ بين دول أميركا الشماليّة الثلاث، كندا والولايات المتّحدة والمكسيك.

وتقول كريستيا فريلاند إنّ كندا ستدافع عن فوائد التبادل الحر والعمل لمواجهة التغيير المناخي خلال القمّة في وقت يتوقّع الكثيرون أن يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتّجاه آخر.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)

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