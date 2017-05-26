تصميم الطابع وألوانه مستوحاة من الفن الإسلامي.

تصميم الطابع وألوانه مستوحاة من الفن الإسلامي.
Photo Credit: Canada Post

طابع كندي احتفاءً بحلول رمضان

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 26 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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كشفت مؤسسة البريد الكندية النقاب عن أول طابع تصدره احتفاءً بأهم اثنيْن من أعياد المسلمين، الأضحى والفطر.

وجاء الإصدار بمناسبة حلول شهر رمضان الذي يبدأ في كندا مساء اليوم. ويحل عيد الفطر في أول أيام شهر شوّال بعد صيام شهر رمضان بأكمله. وصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة.

"أعتقد أنه اعتراف بالتعددية الدينية في كندا"، قال المدير التربوي في معهد تورونتو الإسلامي (Islamic Institute of Toronto)، محمد فرهاد خادم، تعليقاً على إصدار مؤسسة البريد الطابع الجديد، وأضاف "إنه إحساس بالإنجاز وشعور بالإنتماء".

وشارك خادم في الاحتفال الرسمي بإصدار الطابع الجديد الذي أقامته مؤسسة البريد الكندية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، كما أفاد موقع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) اليوم.

مسجد مدينة مونكتون في شرق كندا (أرشيف)
مسجد مدينة مونكتون في شرق كندا (أرشيف) © CBC/Suzanne Lapointe

ويحمل الطابع الجديد عبارة "عيد مبارك" باللغة العربية، وكلمة "عيد" مكتوبة بالإنكليزية والفرنسية، على التوالي "Eid" و"Aïd".

وتبيع مؤسسة البريد الكندية طوابع تحمل رسوماً مستوحاة من عيد الميلاد منذ عام 1964. وإضافة إلى طابعها الجديد الذي يهنئ المسلمين بأهم اثنيْن من أعيادهم، تضع المؤسسة بالتداول، هذه السنة أيضاً، طابعيْن احتفاءً بعيد حانوكا اليهودي وعيد ديوالي لدى الهندوس والسيخ.

(سي بي سي / راديو كندا الدولي)

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