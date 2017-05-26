أسبوع ارتفاع للدولار الكندي وتراجع محدود لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 74,32 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,01 سنت أميركي عن معدل سعره أمس ولكن بارتفاع 0,49 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 0,66% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 1,25% الأسبوع الفائت.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15416,93 نقطة، بارتفاع 6,20 نقاط عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بتراجع 4153 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع فاقداً 0,27% من قيمته.

وسجل قطاعا الذهب والطاقة في بورصة تورونتو ارتفاعاً عند إغلاق جلسة اليوم بـ0,74% و0,39% على التوالي.

بورصة تورونتو (أرشيف). © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تموز (يوليو) المقبل على 49,80 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,90 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,87 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)