” البحث عن سوريا”: موقع لشركة جوجل يعالج مأساة اللاجئين السوريين ويوثق لسوريا قبل الحرب

موقع تفاعلي جديد أعدته شركة جوجل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين. ويتميز هذا الموقع بصور و معلومات فريدة من نوعها توفرها تقنيات جوجل مثل

Google Earth

ومن بين الأسئلة التى يجيب عليها الموقع الذي أطلق عليه اسم" البحث عن سوريا"

Searching for Syria

كيف كانت سوريا قبل الحرب؟

ما هو الوضع الحالي في سوريا؟

کیف یمکنني مساعدة اللاجئین السوریین؟

أين يوجد اللاجئون السوريون؟

© MOHAMAD ABAZEED

ويوفر غوغل في هذا الموقع عبر تطبيقاته المختلفة معلومات هائلة مستقاة على سبيل المثال لا الحصر من محرك البحث والصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية

وتسعى منظمة الأمم المتحدة للاجئين من خلال موقع " البحث عن سوريا " إلى تحسيس الرأي العام لمأساة الالاف من السوريين وتصحيح الأفكار الخاطئة حولهم. وتحاول المنظمة عبر هذا الموقع جمع الأموال والموارد التي تساعد اللاجئين على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير برامج دراسية لأبنائهم .

زبير الجازي