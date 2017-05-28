بلا حدود ليوم الأحد 28-05-2017



بلا حدود برنامج أسبوعيّ يعدّه ويقدّمه هذا الأسبوع كلّ من مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.

يتضمّن البرنامج مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة تدور حول شؤون متنوّعة، كنديّة وعهالميّة.

مي أبو صعب تناولت في تقريرها مشاجرة وقعت بين تلاميذ مدرسة ليندسي ثوربور في مدينة ريد دير في مقاطعة البرتا تطوّر إلى مظاهرة.

وقد احتدم الجدل عندما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فيه تلاميذ سوريّون وهم يضربون التلاميذ الباقين، وتبيّن أنّه غير صحيح.

وكان بعض الطلاّب قد تظاهروا للاحتجاج على ما قالوا إنّه معاملة أقلّ قساوة من قبل إدارة المدرسة مع الطلاّب السوريّين.

ونفت المدرسة الأمر وأكّدت أنّها علّقت عن الدراسة 8 تلاميذ معنيّين بالمشاجرة.

وشارك في المظاهرة أحد أعضاء منظّمة مسمّاة التحالف العالمي المناهض للإسلام.

ودعا إلى التشدّد مع المهاجرين وعدم تقديم التسويات لهم، وإلى الدفاع عن القيم الكنديّة كما قال.

وردّ تلاميذ بالتأكيد على أهميّة الانفتاح وأشاروا إلى أنّ المشاجرة التي وقعت لم تكن على خلفيّة الدين والعرق.

وتحقّق الشرطة الفدراليّة في الحادثة وتقول إنّها تبحث من بين الخيارات في خطّة تصالحيّة قبل توجيه أيّة تهمة.

وأكّدت إدارة المدرسة في رسالة إلى ذوي التلاميذ أنّها تحرص على أمن التلاميذ وسلامتهم.

ودعت الجميع إلى الاطئنان واستئناف الدروس دون خوف.

إجازات سنوية لجميع عمال أونتاريو: ثلاثة أسابيع لخمس سنوات عمل

أوصى تقرير رفعه أخصائيون لحكومة مقاطعة أونتاريو برئاسة كاثلين وين بأنه يحق لجميع العمال في مقاطعة أونتاريو الحصول على إجازات سنوية مدتها ثلاثة أسابيع بعد عملهم عند صاحب العمل نفسه مدة خمس سنوات على الأقل.

ويأتي هذا التقرير بعد سنتين من استشارات أجراها خبراء كلفتهم حكومة المقاطعة بفحص قوانين العمل المعمول بها في أونتاريو.

رئيسة حكومة أونتاريو كاثلين وين ستعلن عن قرارات الحكومة حول التوصيات قريبا © CBC

وكشف الخبراء في تقريرهم أنهم لمسوا خلال الفحص الذي أجروه على قوانين العمل نقص المعرفة والفهم بالحقوق التي تقرها القوانين المعروفة بقانوني نظم العمل وقانون علاقات العمل.

ورفعوا ما يقرب من مئتي توصية الأولى منها تجميع القوانين الثلاثة المعمول بها حاليا في قانون واحد أي القوانين التي تطال العمال وأصحاب العمل وهي القانون حول أنظمة الاستخدام والقانون حول علاقات العمل والقانون حول الصحة والسلامة في العمل على أن يدرس القانون الجديد لطلاب المرحلة الثانوية.

إفطار رمضاني في مقاطعة كيبيك (أرشيف) © راديو كندا

تنظم جمعية "العربية كيبيك" (Al Arabiya-Québec) عشاءها السنوي هذه السنة خلال شهر رمضان.

وتقيم الجمعية التي أبصرت النور عام 2005 إفطارها تحت عنوان "عشاء تقارب بين الثقافات المتفاعلة" (Souper de rapprochement interculturel).

ويحل رمضان هذه السنة على كيبيك فيما هذه المقاطعة الكندية لا تزال تحمل جراحاً مؤلمة جراء الهجوم الدامي على المصلين في مسجد كيبيك الكبير في أواخر كانون الثاني (يناير) الفائت.

كما أن العالم، بشرقه وغربه، لا يزال يشهد هجمات دامية ضد المدنيين الأبرياء يقول مرتكبوها إنهم يقومون بها باسم الإسلام، في ظل استهجان إسلامي واسع، وكان آخرها الهجوم الانتحاري الدامي ليل الاثنين في مانشستر في المملكة المتحدة.

فادي الهاروني حاور الرئيسة المؤسسة لجمعية "العربية كيبيك" السيدة سعاد بونخلة حول إفطار التقارب الثقافي الذي تنظمه الجمعية.