كندا: اندرو شير زعيم جديد لحزب المحافظين

فاز اندرو شير في السباق على زعامة حزب المحافظين ليصبح زعيم المعارضة الرسميّة في مجلس العموم الكندي خلفا لزعيمة الحزب للمرحلة المؤقّتة رونا امبروز.

ونال شير 51،9 بالمئة من الأصوات مقابل 49،1 بالمئة نالها أقرب منافس له ماكسيم برنييه.

وفاز شير في الدور الثالث عشر في إطار نظام التصويت التفضيلي المعمول به داخل حزب المحافظين والذي يختار فيه الناخبون المرشّح الأوّل الذي يفضّلونه، ثمّ الثاني والثالث، حتّى استكمال عدد المرشّحين الاجمالي.

وقد تنافس في الانتخابات على زعامة الحزب 13 مرشّحا، وكانت كلّ الاستطلاعات والتوقّعات ترشّح فوز ماكسيم برنييه.

واندرو شير (38 عاما) وهو من مواليد مقاطعة سسكتشوان ولديه خمسة أولاد أصغرهم في السنة الأولى من عمره.

وانتُخب نائبا عن دائرة ريجاينا كابيل للمرّة الأولى عام 2004، وتولّى رئاسة مجلس العموم بين عامي 2011 و2015.

وأكّد اندرو شير في كلمة ألقاها بعد إعلان النتائج على أهميّة أن يخرج حزبه موحّدا بعد هذه الانتخابات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)