ترودو يلتقي البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان

استقبل البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكيّة رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو.

ولم تُعرف تفاصيل اللقاء الذي استمرّ نصف ساعة والذي كان متوقّعا أن يطرح خلاله ترودو مع الحبر الأعظم عددا من المسائل من بينها مسألة التصالح مع سكّان كندا الأصليّين والتغيير المناخي والتعدّديّة الدينيّة.

وقدّم ترودو للبابا فرنسيس نسخة نادرة من مجموعة الكتب بعنوان "علاقات اليسوعيّين" التي تتضمّن أهمّ التفاصيل حول نشوء كندا.

كما قدّم نسخة من قاموس فرنسي و بلغة "مونتانيي" إحدى لغات السكّان الأصليّين يعود إلى القرن السابع عشر وهو من تأليف راهب يسوعيّ.

وتطالب كندا الفاتيكان بالاعتذار من السكّان الأصليّين عن سوء المعاملة التي لقيها أبناؤهم على مدى نحو قرن من الزمن في المدارس الداخليّة التي تديرها إرساليّات كاثوليكيّة.

وكان رئيس الحكومة الكنديّة السابق ستيفن هاربر قد قدّم اعتذارا باسم حكومته عام 2008 لسكّان كندا الأصليّين.

لكنّ هاربر لم يُثر المسألة مباشرة خلال لقائه بالبابا فرنسيس عام 2015 بل تطرّق إلى تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة حول معاملة أولاد السكّان الأصليّين في المدارس الداخليّة.

وسبق أن أعرب البابا بندكتوس السادس عشر عن حزنه بالنيابة عن الكنيسة الكاثوليكيّة للسلوك المؤسف لبعض أبناء الكنيسة في تعاملهم مع أولاد سكّان كندا الأصليّين في المدارس الكاثوليكيّة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)