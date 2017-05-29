كندا تمدد فترة تواجدها العسكري في الخليج

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان اليوم تمديد عملية "أرتيميز" حتى الثلاثين من نيسان – إبريل عام 2021.

وتهدف عملية "أرتيميز" إلى تعزيز الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان وبحر عمان والمحيط الهندي.

مقاتلات CF 18 التابعة للجيش الكندي © Armée canadienne

وستخصص الحكومة الكندية مبلغ مئة وواحد وثلاثين مليون وأربعمئة ألف دولار لتمويل تمديد العملية. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن " وجود كندا وحلفاءها وشركاءها الذين يؤمنون بهذه المبادئ، تضمن ممرا بحريا آمناً للسفن التجارية وتدعم استقرار المنطقة والطرق التجارية الأساسية".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية