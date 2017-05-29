كندا تمدد فترة تواجدها العسكري في الخليج

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان اليوم تمديد عملية "أرتيميز" حتى الثلاثين من نيسان – إبريل عام 2021.
وتهدف عملية "أرتيميز" إلى تعزيز الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان وبحر عمان والمحيط الهندي.
وستخصص الحكومة الكندية مبلغ مئة وواحد وثلاثين مليون وأربعمئة ألف دولار لتمويل تمديد العملية. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن " وجود كندا وحلفاءها وشركاءها الذين يؤمنون بهذه المبادئ، تضمن ممرا بحريا آمناً للسفن التجارية وتدعم استقرار المنطقة والطرق التجارية الأساسية".
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
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