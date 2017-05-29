كندا: زعيم امحافظين الجديد يندد بسياسة الليبيراليين

في أول مداخلة له في مجلس العموم الكندي في أعقاب انتخابه أمس زعيما لحزب المحافظين، هاجم أندرو شير بشدة رئيس الحكومة الليبيرالية جوستان ترودو وتعهد بالفوز عليه في الانتخابات المقبلة عام 2019 ليقدم للكنديين حكومة تكافئ عملهم ونجاحاتهم وكي يقدم ميزانية متوازنة.

وأضاف: " نخرج من سباق على الزعامة عزز حزبنا ، وكنا نواجه بعضنا البعض، فتصوروا ماذا يمكننا فعله الآن وقد توحدنا من جديد".

أندرو شير في أول مداخلة له في مجلس العموم

ووعد الكنديين بأن ما يعانونه حاليا من أداء الليبيراليين ليس إلا مؤقتا وأكد أن أولوياته مساعدة الأسر لمواجهة تكاليف الحياة، ما لم يفعله الليبيراليون بحسب قوله، عبر توفير ظروف أفضل للقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل.

كما تعهد بالمزيد من الشفافية في الحكم خلافا لترودو الذي يتهرب من الإجابة عن شؤون مناقبية تتعلق بتصرفاته، كما قال.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية