صيام رمضان مناسبة لتأكيد الإيمان في جو من التقوى والمشاركة

صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، وهو في كندا، أسوة بسائر بلدان العالم، مناسبة لتأكيد الإيمان في جو من التقوى والمشاركة بين المؤمنين.

وشهر الصيام والغفران بدأ ليل الجمعة الفائت. ماذا يعني للمسلم أن يصوم شهراً بأكمله، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ سؤال طرحته على الشيخ عبد الفتّاح تَوَكُّل، إمام مسجد مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو.

مسجد مدينة مونكتون في شرق كندا (أرشيف) © CBC (هيئة الإذاعة الكندية) / Suzanne Lapointe

والشيخ تَوَكُّل مولود في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، لوالديْن سورييْن من حمص، وهو أول إمام كندي المولد لمسجد لندن، ثاني أقدم مسجد في كندا بعد مسجد الرشيد في إدمونتون عاصمة ألبرتا، إذ تأسس عام 1964.