بريتيش كولومبيا: نحو حكومة أقلية للديمقراطيين الجدد بدعم من الخضر

أعلن الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الأخضر في مقاطعة بريتيش كولومبيا توصلهما لاتفاق مبدأي يمهد الطريق أمام الأول لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من الثاني.

وجاء الإعلان بعد ظهر اليوم على لسان زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جون هورغان وزعيم الحزب الأخضر أندرو ويفر. وقال الزعيمان إن اتفاق حزبيهما يتيح تشكيل حكومة أقلية مستقرة للسنوات الأربع المقبلة. ولن تُعرف تفاصيل الاتفاق قبل موافقة نواب الحزبيْن عليه.

ولم تنتج الانتخابات التشريعية العامة في بريتيش كولومبيا فوزاً حاسماً لأي من الأحزاب. فالحزب الليبرالي بقيادة كريستي كلارك، رئيسة الحكومة الخارجة، نال 43 مقعداً من أصل 87 مقعداً في الجمعية التشريعية، أي كان ينقصه مقعد واحد للفوز بحكومة أكثرية كانت ستكون الخامسة له على التوالي.

أما الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، فنال 41 مقعداً، وكانت المقاعد الثلاثة المتبقية من حصة الحزب الأخضر.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة بريتيش كولومبيا في فيكتوريا (أرشيف) © CBC

وبريتيش كولومبيا الواقعة على ساحل المحيط الهادي هي ثالثة مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان، يقطنها 4,75 ملايين نسمة حسب إحصائيات عام 2016، والرابعة من حيث حجم الاقتصاد.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)