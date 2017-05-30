اونتاريو: الحدّ الأدنى للأجور 15 دولارا في الساعة

تعتزم حكومة اونتاريو رفع الحدّ الأدنى للأجور في المقاطعة إلى 15 دولارا في الساعة حسب معلومات حصلت عليها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة.

وتعارض غرفة التجارة في اونتاريو مطلب النقابات والمجموعات الناشطة لصالح العمّال الذي يدعو لزيادة الحدّ الأدنى البالغ 11،40حاليّا في الساعة إلى 15 دولارا .

وتؤكّد رئيسة الحكومة كاثلين وين أنّ اقتصاد المقاطعة قويّ ويتيح تحقيق هذه الزيادة في الأجور.

"سوف ينفق العاملون بالحدّ الأدنى للأجور هذا المال الإضافيّ ، ما يعزّز الدورة الاقتصاديّة ويُعتبر خبرا جيّدا بالنسبة للمؤسّسات" قالت رئيسة حكومة المقاطعة كاثلين وين.

وكانت حكومة مقاطعة البرتا قد أكّدت عزمها على زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة اعتبارا من تشرين الأوّل اكتوبر من العام المقبل 2018.

ومن المتوقّع أن تعطي كاثلين وين المزيد من التفاصيل حول الموضوع وحول قانون العمل في اونتاريو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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