وزيرة العمل في حكومة كيبيك دومينيك فيان/(Jacques Boissinot/Canadian Press)

وزيرة العمل في حكومة كيبيك دومينيك فيان/(Jacques Boissinot/Canadian Press)

كيبيك: قانون خاص لإنهاء إضراب عمّال البناء

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 30 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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صوّت نوّاب الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (برلمان) فجر اليوم الثلاثاء على  قانون خاص لإرغام عمّال البناء على العودة عن إضرابهم واستئناف العمل في ورشات العمل في المقاطعة.

ووصوّت 76 نائبا لصالح القانون الخاص وعارضه 21 نائبا.

وجرى التصويت بعد جلسة طويلة استمرّت حتّى الثالثة من فجر اليوم.

ومن المتوقّع أن يستأنف 175 ألف عامل عملهم اعتبارا من يوم غد الأربعاء في مختلف أنحاء المقاطعة.

وكانت الحكومة الكيبيكيّة قد قدّرت الخسائر الناجمة عن إضراب عمّال البناء ب 45 مليون دولار في اليوم.

القانون الخاص يرغم العمّال المضربين على استئناف العمل/ Radio-Canada

القانون الخاص يرغم العمّال المضربين على استئناف العمل/ Radio-Canada

وعيّنت وزيرة العمل الكيبيكيّة دومينيك فيان وسطاء لمرافقة المفاوضات حول عقد العمل حتّى تشرين الأوّل المقبل.

وفي حال فشل المفاوضات، تطرح الوزيرة المسائل العالقة على التحكيم.

ومع إقرار القانون الخاص، انتهى الاضراب الذي استمرّ سبعة أيّام في كيبيك وأدّى إلى توقّف العمل في مختلف قطاعات البناء المنزليّة والتجاريّة والمؤسّسيّة والصناعيّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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