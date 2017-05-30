جلسات الاستماع العامّة حول اختفاء ومقتل نساء من السكّان الأصليّين تنعقد تحت هذه الخيمة في مدينة وايتهورس/(Tim Fontaine/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

جلسات الاستماع العامّة حول اختفاء ومقتل نساء من السكّان الأصليّين تنعقد تحت هذه الخيمة في مدينة وايتهورس/(Tim Fontaine/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

نساء السكّان الأصليّين: جلسات الاستماع العامّة تبدأ من وايتهورس

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 30 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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بدأت يوم الاثنين في وايتهورس عاصمة إقليم يوكن، أولى جلسات الاستماع العامّة التي تجريها اللجنة الخاصّة التي انشأتها الحكومة الليبراليّة  في شهر آب أغسطس الفائت للتحقيق في مسألة قتل واختفاء نساء من السكّان الأصليّين.

وترأس  اللجنة القاضية ماريون بوللّر وهي أوّل قاضية من نساء السكّان الأصليّين وشغلت منصب قاضية في محكمة محليّة في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وتحقّق اللجنة في اختفاء نحو من ألف امرأة من  نساء السكّان الأصليّين خلال الفترة الممتدّة بين عامي 1980 و 2012.

ومن المتوقّع أن يدلي العشرات من أبناء الاقليم بشهاداتهم أمام اللجنة.

وتحدّثت مفوّضة اللجنة ميشيل اوديت فأكّدت على أهميّة إلقاء الضوء على المعاناة والعنف الذي تتعرّض له نساء السككّان الأصليّين.

وكانت اللجنة قد تعرّضت للانتقاد بسبب ما وصفه البعض بالبطء في عملها.

القاضية ماريون بوللّر رئيسة لجنة التحقيق حول مقتل واختفاء نساء من السكّان الأصليّين
القاضية ماريون بوللّر رئيسة لجنة التحقيق حول مقتل واختفاء نساء من السكّان الأصليّين © Radio Canadá

وتمّ إرجاء لقاءات استشاريّة كان مقرّرا أن تعقدها في مدينتي ادمنتون وثاندر باي مع عائلات الضحايا.

وتشكّل جلسات الاستماع العامّة فرصة أمام عائلات الضحايا للتعبير عن مشاعرهم وإطلاع اللجنة على الظروف المحيطة بقتل واختفاء أفراد من عائلاتهم.

وتأتي الجلسات بعد نحو شهر على حادثتي قتل وقعتا في يوكن وراح ضحيّتهما اثنتين من نساء السكّان الأصليّين في الإقليم.

وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد
وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد © PC/Adrian Wyld/Canadian Press/file

وتنشط العديد من نساء الاقليم في الدفاع عن حقوق المرأة التي تتعرّض للعنف في أوساط السكّان الأصليّين.

وأكّد  بيتر جونستون زعيم الأمم الأوائل في يوكن أنّ انطلاق جلسات الاستماع في الاقليم "شكّل فرصة  لتحديد أهداف طموحة وتوفير المجال للعائلات لتتحدّث عن قصصها" كما قال.

وتستمر جلسات الاستماع حتّى يوم الخميس على أن تُستأنف في فصل الخريف المقبل.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)

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