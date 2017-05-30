طالب لجوء تونسي لجأ إلى إحدى الكنائس للحؤول دون ترحيله

طالب مدير عيادة اللاجئين في نيو برنزويك، أكرم بن صلاح، وزير الهجرة واللجوء والمواطنة بالتدخل لمنع ترحيل طالب اللجوء التونسي الأصل محمد أمين معزاوي الذي وصل إلى كندا عام 2011 ولجأ إلى إحدى كنائس مدينة شيدياك حيث يعيش منذ سنتين.

وأكد مدير العيادة أكرم بن صلاح أن " باستطاعة وزير الهجرة أحمد حسين التدخل في مثل هذه الحالات وإعطاء موافقته لمنح طالب اللجوء حق الإقامة الدائمة".

ويؤكد مدير عيادة اللاجئين أن محمد معزاوي يتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية وتمكن من التأقلم في المجتمع الكندي.

مدير عيادة اللاجئين أكرم بن صلاح

وكان طالب اللجوء التونسي محمد أمين معزاوي، البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما، دخل كندا برفقة شقيقته ووالديه عام 2011 وحصلوا جميعا على تأشيرة الإقامة الدائمة باستثناء محمد لعدم تمكنه من تقديم المستندات الضرورية في المواعيد المحددة. ولجأ إلى إحدى الكنائس عام 2015 ويخشى من تعرضه للاضطهاد في حال إعادته إلى وطنه الأم لكونه اعتنق الدين المسيحي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية