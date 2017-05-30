كندا: تخوف من انتهاك الحياة الخاصة

أعرب المفوض الكندي لحماية الحياة الخاصة دانيال تيريان عن قلقه من احتمال تعرض الحياة الخاصة في كندا إلى الخطر جراء نوايا الإدارة الأميركية الجديدة بمطالبة الداخلين إلى الأراضي الأميركية بالكشف عن كلمة المرور لهواتفهم الخلوية وحساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أشار وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي في شباط – فبراير الماضي.

وفي كتاب وجهه إلى اللجنة الدائمة للأمن الوطني، حذّر تيريان الحكومة الكندية من أن خطط الإدارة الأميركية قد تؤدي إلى تدخل سافر في الحياة الخاصة حتى في مراكز التفتيش المسبق داخل الأراضي الكندية.

مطار فانكزفر الدولي © PC / PC / DARRYL DYCK

يذكر أن المسافرين إلى الولايات المتحدة انطلاقا من أحد المطارات الثمانية الرئيسة في كندا يخضعون للتفتيش من قبل الجمارك والأمن العام الأميركي قبل صعودهم إلى الطائرة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية