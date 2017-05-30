رجل الأعمال جيم باتيسون يهب مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال 50 مليون دولار

أعلن اليوم رجل الأعمال الكندي جيم باتيسون، المقيم في فانكوفر في أقصى غرب كندا، أن مؤسسته ستهب "مؤسسة مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال" (Children's Hospital of Saskatchewan Foundation) مبلغ 50 مليون دولار. ويقع المستشفى في ساسكاتون، كبرى مدن ساسكاتشيوان.

"أسرتي مدينة بالكثير لساسكاتشيوان"، قال باتيسون المولود في هذه المقاطعة الواقعة في غرب كندا حيث كان أهله يقيمون في بلدة لوسلاند الريفية. وسبق لباتيسون أن وهب "مؤسسة مستشفى سانت بول" في فانكوفر 75 مليون دولار.

وسيحمل "مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال" اسم جيم باتيسون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ثاني أكبر شركة خاصة في كندا. وتملك "مجموعة جيم باتيسون" عدة محطات إذاعية وتنشط في مجالات عدة من بينها الأغذية.

رجل الأعمال الكندي جيم باتيسون (أرشيف) © PC / George Pimentel

من جهته رحب رئيس حكومة ساسكاتشيوان، براد وال، بحماس بهبة باتيسون. "سيكون لدينا مستشفى أطفال بمستوى عالمي"، قال وال.

وتبلغ التكلفة الكاملة لـ"مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال" 285,2 مليون دولار. وكانت الأشغال فيه منجزة بنسبة 55% في آخر نيسان (أبريل) الفائت، ما يعني أنها تسير وفق الجدول الزمني المرسوم لها. ومن المتوقع افتتاح المستشفى عام 2019.

(سي بي سي / راديو كندا)