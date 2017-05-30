رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو مرتدياً قميص لاعب كرة القدم الإيطالي فرانشيسكو توتي، التي تحمل توقيع هذا الأخير، خلال مباراة كرة القدم التي رعاها أمس في استاد روما الأولمبي.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو مرتدياً قميص لاعب كرة القدم الإيطالي فرانشيسكو توتي، التي تحمل توقيع هذا الأخير، خلال مباراة كرة القدم التي رعاها أمس في استاد روما الأولمبي.
Photo Credit: Reuters / Remo Casilli

ترودو يرعى في روما مباراة كرة قدم شارك فيها فريق من اللاجئين

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 30 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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لم تقتصر زيارة رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إلى إيطاليا على المشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ولقاء نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني وزيارة رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، فهو رعى أمس في روما مباراة كرة قدم بين لاعبات نادي فيورنتينا (Fiorentina Women's FC)، بطل إيطاليا في كرة القدم النسائية، وفريق "ليبيري نانتيس" (Liberi Nantes) من العاصمة الإيطالية وهو مكون من اللاجئين وطالبي اللجوء. وتهدف المباراة لتعزيز اندماج اللاجئين من خلال الرياضة.

ووصل ترودو إلى استاد روما الأولمبي عند العاشرة صباحاً وأعطى إشارة انطلاق المباراة التي نظمتها جمعية "الهدف المفتوح" (Open Goal).

"كانت مفاجأة كبيرة لنا أن نرى بيننا السيد ترودو، إنه صباح لن أنساه"، قال شيجيوكي شيكْونْدوي الذي يلعب مع فريق "ليبيري نانتس"، وهو من نيجيريا ويبلغ العشرين من عمره. "كما أنه حلم طفولة بالنسبة لي أن ألعب في هذا الملعب. كنتُ أود القيام بذلك كلاعب محترف، لكن حتى بهذا الشكل إنه أمر لا يُصدّق"، أضاف شيكْونْدوي فرِحاً.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو خلال لقائه رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس أمس في الفاتيكان
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو خلال لقائه رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس أمس في الفاتيكان © Reuters

ومن باب الصدفة رعى ترودو المباراة في استاد روما الأولمبي، الذي هو ملعب فريق "أ.س. روما" (A.S. Roma)، غداة المباراة الأخيرة لفرانشيسكو توتي، اللاعب الأسطورة في الفريق المذكور. واستغل رئيس الفريق، جيمس بالوتا، المناسبة ليقدّم لترودو قميصاً يحمل اسم توتي ورقمه، 10، فلم يتأخر رئيس الحكومة الكندية في ارتدائه أمام عدسات المصورين.

(أ ف ب / راديو كندا الدولي)

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