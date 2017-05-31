كندا: تحقيق بشأن كريم لوقاية البشرة من الشمس

تجري السلطات الصحيّة الكنديّة تحقيقا بشأن كريم لوقاية البشرة من الشمس تسبّبت بحروق من الدرجة الثانية لطفلين.

وجاء التحقيق بعد أن رفعت سيّدتان شكوى بهذا الخصوص لوزارة الصحّة الفدراليّة تطالبان فيها بسحب هذا الكريم من التداول.

وتقول إحدى السيّدتين وهي من مقاطعة كيبيك إنّ الطبيب أطلعها في اليوم التالي على استخدام الكريم أنّ طفلها البالغ تسعة أشهر من العمر أصيب بحروق كيميائيّة من الدرجة الثانية.

وتمّ تداول الصورة التي نشرتها على موقع فيسبوك أكثر من 34 ألف مرّة.

وتقول سيّدة أخرى من مقاطعة نيوفاوندلاند إنّ طفلتها البالغة 14 شهرا من العمر أصيبت بحروق هي الأخرى بعد أن استخدمت والدتها الكريم نفسه من ماركة بنانا بوت.

وتقول الوزارة إنّها تلقّت العديد من الشكاوى بشأن هذا الكريم من بينها ثلاث شكاوى بشأن إصابة بحروق.

وتؤكّد شركة بنانا بوت من جهتها أنّها تجري باستمرار اختبارات صارمة للتأكّد من سلامة منتجاتها قبل طرحها في الأسواق.

وتضيف أنّها تأخذ الشكاوى على محمل الجدّ وبدأت تحقّق فيها.

وتشير إلى أنّ ردود فعل الجلد لدى الطفلين قد تكون عائدة إلى حساسيّة قويّة إزاء أحد المواد التي تدخل في تحضير كريم الوقاية، وزاد من حدّتها التعرّض لأشعّة الشمس.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)