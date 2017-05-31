نوفا سكوشا: الناخبون يجدّدون ثقتهم بالحزب الليبرالي المحلّي

فاز الحزب الليبراليّ المحلي في مقاطعة نوفا سكوشا بولاية ثانية في الانتخابات التشريعيّة التي جرت أمس الثلاثاء.

ونال الليبراليّون 27 مقعدا والمحافظون 17 مقعدا وحصل الحزب الديمقراطي الجديد على 7 مقاعد في الجمعيّة التشريعيّة في هذه المقاطعة الواقعة في الشرق الكنديّ المطلّ على الأطلسيّ.

وما زال الحزب الليبراليّ يحتفظ بالأغلبيّة رغم خسارته 7 مقاعد.

وأكّد زعيم الحزب ورئيس الحكومة ستيفن ماكنيل أنّ الديمقراطيّة في أحسن حال.

وأضاف أنّ كلّ واحد من الأصوات مهمّ وأنّ الناخبين منحوا تأييدهم لزعيمي المحافظين جيمي بيلي والديمقراطيّين الجدد غاري بوريل.

"أقبل ذلك وسوف أعمل معهما لكي تبقى مقاطعة نوفا سكوشا في أوجها" قال زعيم المحافظين ورئيس الحكومة ستيفن ماكنيل.

وكان ماكنيل قد ركّز في حملته الانتخابيّة على التنمية الاقتصاديّة المستدامة.

وتعهّد بخفض الانفاق العام بمليار دولار على مدى اربع سنوات وبمساعدة الفئات المحدودة الدخل.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)