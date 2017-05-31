حكومة كيبك تعتزم تغيير قوانين العمل حذوة بأونتاريو

وصف رئيس حكومة كيبك فيليب كويار تجربة حكومة أونتاريو في مجال العمل بأنها مفيدة جدا مع إعلان حكومة المقاطعة هناك على لسان رئيسة حكومتها كاثلين وين إدخال إصلاحات على قوانين العمل هناك.

وأعلن كويار في أعقاب اجتماع لنواب الحزب الليبرالي بأن الحد الأدنى للأجر واقتراح منح عطل مرضية وسنوية هي من الأمور الهامة التي تلفت انتباه حكومة المقاطعة وأكّد بأنه منفتح على ما يجري في أماكن أخرى وهو يقصد مقاطعة أونتاريو لنتبين مدى انعكاساتها عندنا.

كما أعرب كويار عن استعداده لتحسين صيغة التوفيق بين العمل والعائلة مضيفا أن نواب الحزب الليبرالي يؤيدون منح المزيد من الوقت للعائلة.

رئيسة حكومة أونتاريو كاثلين وين © CBC

يشار إلى أن قانون العمل المعمول به حاليا في كيبك يلحظ منح أسبوعين كحد أدنى للعمال لمن هم في العمل منذ عام وأقل من خمسة أعوام وثلاثة أسابيع لمن هم في عملهم منذ خمسة أعوام وأكثر.

وكانت حكومة أونتاريو قد أعلنت عن إدخال إصلاحات تتضمن رفع الحد الأدنى لأجر ساعة العمل إلى خمسة عشر دولارا اعتبارا من عام 2019 ورفع عدد العطل المدفوعة.

كما تمنح حكومة أونتاريو عشرة أيام عطلة لأسباب اضطرارية شخصية من بينها يومان مدفوعا الأجر.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)