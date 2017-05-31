وفاة مهاجرة غير شرعية على الحدود الأميركية الكندية

أكّد مكتب الشريف في دائرة كيتسون في ولاية مينيسوتا الأميركية أن امرأة في السابعة والخمسين من العمر على الغالب من الجنسية الغانية توفيت نتيجة انخفاض حرارة الجسم إلى ما دون الحرارة الطبيعية الضرورية بعد قطعها مسافة كبيرة سيرا على الأٌقدام في محاولة لعبور الحدود الأميركية الكندية بصورة غير شرعية.

مهاجرون غير شرعيين يحاولون العبور إلى كندا © (John Woods / Canadian Press)

وأفيد أن المرأة وتدعى مافيز أوتولي شوهدت للمرة الأخيرة حية في الثاني والعشرين من مايو أيار الماضي في كيتسون وأفيد عن اختفائها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتم العثور على جثة المهاجرة غير الشرعية يوم الجمعة على بعد ثمانمئة متر فقط من المركز الحدودي لمدينة إيمرسون الكندية الذي أصبح أحد أهم المراكز الحدودية التي يقصدها المهاجرون غير الشرعيين للعبور إلى كندا.

من جهتها أكّدت الشرطة الكندية عثورها على بقايا بشرية بالقرب من الحدود الدولية وأنها تعمل عبر فريقها الأمني الحدودي مع نظرائها الأميركيين للتحقيق في القضية وأعربت عن استعدادها للتعاون معهم في حال دعت الحاجة لذلك.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)