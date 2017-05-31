سامسونغ تطوّر بدورها سيارة ذاتية القيادة.

التحقت شركة سامسونغ بالشركات العملاقة في ميدان التكنولوجيا مثل جوجل والشركات المصنعة للسيارات في محاولتهم انتاج سيارة ذاتية القيادة.

وسوف تطور سامسونغ الجانب التقني للسيارة التي تعتمد بالخصوص على الذكاء الصناعي و التقنيات الرقمية الحديثة بينما عُهدت مهمة تصنيع وتركيب السيارة إلى شركة مختصة دون أن تحدّد هويتها.

وتسعى الشركة الكورية من خلال هذا التوجه الاستراتيجي إلى عدم ترك منافسين تاريخيين مثل غوغل و آبل وحدهم في سوق السيارة ذاتية القيادة. التحدي التي تسعى رفعه سامسونغ و جوجل وأبل هو تحدي تقني قبل أن يكون تجاري، يدور حول اختباروتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتم استخدامها في معدات آلية بدون الحاجة الى سواعد الإنسان.

وتعتبر سيارة جوجل ذاتية القيادة الرائدة في الميدان. وقد بدأ تسويقها في نهاية 2016 بعد 8 سنوات من الاختبارات. وتأمل غوغل عبر هذه السيارة من التقليل من حوادث الطرقات الناجمة عن الأخطاء البشرية واقلال الذين لايستطيعون القيادة الى وجهتهم بامان.

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زبير الجازي