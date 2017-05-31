انفجار كابول كما عاشته مواطنة كندية

روت الشابة الكندية ميريام ليندزاي مشاهداتها ومعاناتها جراء الانفجار الذي وقع اليوم في حي السفارات في كابول وأودى بحياة ما لا يقل عن تسعين ضحية.

وقالت ليندزاي، وهي متطوعة في منظمة "صحة الشباب والتنمية" والتي تعمل في كابول منذ سنة :" كنت متوجهة إلى السفارة الكندية لسحب جواز سفري الجديد في حي السفارات الآمن بالقرب من السفارتين البريطانية والألمانية حوالي الساعة الثامنة وعشرين دقيقة. وتوقفت أمام دكان لأبتاع بعض الحاجيات، وفي تلك اللحظة وقع الانفجار"

ميريام ليندزاي

وتتابع: " تطايرت شظايا زجاج النوافذ والأبواب ولم أفهم ماذا يحدث في الواقع وظننت أن ثمة هجوما يستهدف المنطقة وسرعان ما اكتشفنا أن الانفجار وقع على بعد مئتي متر من مكان تواجدنا. وتضيف: أصيب سائق سيارتي بجروح طفيفة وتكسرت كل نوافذ السيارة ونوافذ الأبنية المجاورة أما أنا فساعدني أحد حراس الدكان حيث دخلت ولم أتمكن من الخروج قبل مضي ساعة لأن عناصر الأمن طوقوا المكان ومن ثم لجأت إلى داخل السفارة الكندية القريبة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية