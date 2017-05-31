ملجأ للنساء المسلمات في ويندزور

من المقرر أن يتم افتتاح مركز جديد للنساء المسلمات في ويندزور، جنوب غرب أونتاريو خلال شهر آب – أغسطس المقبل للاستجابة بصورة أكثر فاعلية لحاجات النساء المسلمات الخاصة.

وتقول صاحبة المشروع السيدة مهويش أيوب إن النساء اللواتي يلجأن إلى مثل هذه المراكز يتعرضن للانتقاد والازدراء داخل مجتمعهن وثمة حساسيات ثقافية لا بد من احترامها. وأضافت أن المساعدات الاجتماعيات سيتحدثن باللغة العربية ما يساعد النساء على اللجوء إلى المركز وطلب المساعدة." وترعى المشروع مؤسسة "نسا هومز" التي فتحت مركزين آخرين لمساعدة النساء المسلمات.

السيدة ليدي لافوري

من جهتها أشارت إحدى العاملات في مركز "ويلكام سنتر شيلتر"، ليدي لافوري، أن حوالي عشر نساء مسلمات يلجأن إلى المركز سنويا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية