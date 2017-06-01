كندا: كلفة التلوّث مرتفعة

أفادت دراسة صدرت مؤخّرا أنّ التلوّث يتسبّب بكلفة مرتفعة على الصحّة ورغد العيش في كندا قد تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار في السنة .

ويأتي ذلك في سياق التقرير الذي أصدره اليوم المعهد الدولي للتنمية المستدامة حول كلفة التلوّث.

واصطدمت الدراسة بعقبات حالت دون تحديد الكلفة الشاملة للتلوّث، من بينها الثغرات في المعطيات المتعلّقة به.

ويقول روبير سميث معدّ الدراسة إنّ الكلفة تصل وفق المعطيات الحاليّة إلى 40 مليار دولار. ولكنّها قد تفوق ضعف هذه القيمة لو توفّرت المزيد من المعلومات.

واستند المعهد إلى معطيات كنديّة ودوليّة وكانت المعلومات حول الكلفة على الصحّة التي يتسبّب بها الضبخان هي الوحيدة الشاملة، وبلغت 36 مليار دولار في عام 2015.

ولا يتضمّن المبلغ الخسائر الناجمة عن استخدام المبيدات والملوّثات العضويّة الثابتة ومسبّبات الأمراض الموجودة في صنابير مياه الشرب والتي قد تصل كلفتها على الصحّة إلى مليار دولار.

وبالنسبة لمضاعفات التغيير المناخي، بلغت الكلفة على قطاع الصحّة التي تسبّبت بها موجات الحرّ 1،6 مليار دولار.

ويأمل المعهد الدولي للتنمية المستدامة في أن تضاعف الحكومات جهودها لمكافحة التلوّث.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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