حكومة كيبك تعيد إطلاق النقاش حول الملف الدستوري

تعتزم حكومة الحزب الليبرالي في كيبك برئاسة فيليب كويار أن تعيد إلى الواجهة الملف الدستوري رغبة منها بالحصول على اعتراف رسمي بما يميز المقاطعة عن سواها من المقاطعات الكندية ومن هذا المنطلق سيقوم ممثلون عن الحكومة بجولة في كافة الأراضي الكندية لإقناع الكنديين بعدالة المطالب الكيبكية.

كما تسعى حكومة كيبك لإيجاد الشروط الضرورية لاستعادة المفاوضات الدستورية في الوقت المناسب.

رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إلى اليمين ورئيس حكومة كيبك فيليب كويار إلى اليسار © Radio-Canada

وفي حال حصول مقاطعة كيبك على الاعتراف الذي تسعى له يصبح بإمكانها أن تنضم للقانون الدستوري لعام 1982 وأن تصبح جزءا بشكل رسمي من "العائلة الكندية"

وأفيد أن المقاربة التي ستعتمدها حكومة المقاطعة في مسعاها الدستوري هي بشكل رئيسي تربوية غايتها الإقناع وتبتعد عن التهديد مع الإشارة إلى عدم رغبة الحكومة تحديد تاريخ معين بل هي تعتمد الإعلام والإقناع والتوضيح.

يشار إلى أن رئيس حكومة كيبك فيليب كويار كرس عدة سنوات لتحديد وجهة نظره حول الموضوع بغية توضيح حججه وصياغة وثيقة هامة تتضمن ما لا يقل عن مئتي صفحة بعنوان " أيها الكيبكيون، هذه طريقتنا لنكون كنديين" يحدد فيها بالتفصيل موقف حكومة الحزب الليبرالي حول المكان الذي ستحتله كيبك ضمن الفدرالية الكندية.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)