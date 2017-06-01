مونتريال: مبادرة جديدة لتسهيل اندماج المهاجرين

أعلنت بلديّة مونتريال عن مبادرة جديدة لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع.

وجاءت المبادرة خلال انعقاد صالون الهجرة في قصر المؤتمرات في مونتريال الذي تشارك فيه البلديّة.

"انطلاقة جديدة" عنوان المبادرة التي أدّت إلى إنشاء موقع على الانترنت يوفّر للمهاجرين ولحاملي تأشيرة الاقامة المؤقّتة في مونتريال كافّة المعلومات حول الخدمات التموفّرة والتي تساعدهم على الاندماج في المجتمع وفي البحث عن عمل ومتابعة الدراسة وسواها من معلومات يحتاجها الواصل حديثا إلى كندا بصورة عامّة.

واستندت البلديّة في مبادرتها إلى نتائج استطلاع للرأي أجرته العام الماضي وشمل 1522 شخصا من الواصلين حديثا.

وأظهر الاستطلاع أنّ 47 بالمئة من الواصلين حديثا لا يعرفون طبيعة الخدمات المقدّمة في أحيائهم وبلديّاتهم.

هاروت شيتيليان عضو المجلس التنفيذي ومسؤول "المدينة الذكيّة" في بلديّة مونتريال © Radio-Canada

وقام 26 بالمئة فقط من المقيمين المؤقّتين بأبحاث تتعلّق بالاعتراف بمؤهّلاتهم قبل الوصول إلى كندا، مقابل 42 بالمئة من المقيمين الدائمين.

ويقول عضو المجلس البلدي هاروت شتيليان المسؤول عن مونتريال مدينة ذكيّة إنّ نتائج الاستطلاع أقلقت البلديّة والعمدة دوني كودير.

ويهدف الموقع الجديد إلى تقديم كافّة المعلومات المتعلّقة بكلّ دائرة من دوائر مدينة مونتريال.

وقامت 8 دوائر حتّى الآن بإحصاء خدماتها على أن تتبعها الدوائر الأخرى.

وسوف يتمّ تطوير الموقع على ضوء تعليقات المستخدمين.

وبالحديث عن صالون الهجرة، فقد قدّمت كافّة أقسام اللغات في راديو كندا الدولي بما فيها القسم العربي، برنامجها عبر الفيسبوك المباشر Facebook live من قصر المؤتمرات في مونتريال الذي يستضيف الصالون يومي الأربعاء والخميس.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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