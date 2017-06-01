اتهام كنديين من أوتاوا بالاتجار بالرقيق

أعلنت الشرطة الكندية في العاصمة أوتاوا بأنها وجهت اتهامات لرجل وامرأة بارتكاب مجموعة جرائم على علاقة بالاتجار بالرقيق.

يشار إلى أن الرجل ويدعى تايلور فلويد وهو في الثلاثين من العمر والمرأة وتدعى أماندا مايو وهي في الثامنة والعشرين من العمر وكلاهما كنديان يواجهان تسع تهم تتعلق بحجز حرية وتوزيع صور جنسية إباحية لأطفال والاتجار بالرقيق ضحاياه أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.

مقر القيادة العامة لشرطة أوتاوا حيث تجري التحقيقات © Radio-Canada / Danny Globerman

ويواجه فلويد بشكل خاص تهمتين إضافيتين بحجز حرية وتهديد تسببا بجروح.

يشار إلى أن القضية تعود لمنتصف شهر إبريل نيسان الماضي عندما أعلمت الشرطة بفقدان فتاة في مقتبل العمر ومن ثم تم العثور عليها من قبل الشرطة نتيجة إبلاغ.

وكانت شرطة مدينة أوتاوا التي أجرت التحقيق قد تمكنت من تحديد هوية مشبوهين من المنطقة وبالتالي قامت بتوقيفهما.

كما قامت وحدة مكافحة الاتجار بالرقيق بتقديم اتهامات بحقهما.

من جهتها أشارت وحدة مكافحة الاتجار بالرقيق إلى احتمال وجود ضحايا آخرين في هذه القضية.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)