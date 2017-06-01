عيادة اللاجئين في نيوبرنزويك: خدمات ومساعدة لطالبي اللجوء

عيادة اللاجئين في مدينة مونكتون في مقاطعة نيوبرنزويك منظّمة غير ربحيّة تهدف لتقديم المساعدات القضائيّة لطالبي اللجوء.

والمؤسّسة حديثة العهد، وتنشط ايضا في مقاطعة نوفا سكوشا المجاورة.

ويساهم في عمل المنظّمة محامون ومترجمون يعملون جميعا بصورة مجانيّة ويقدّمون من وقتهم لمساعدة اللاجئين.

وتعترض اللاجئين مشاكل مختلفة عديدة تختلف بين لاجئ وآخر، تتتطلّب معالجتها والبتّ بها سنوات عديدة أحيانا.

وتعمل العيادة حاليّاعلى مساعدة طالب لجوء تونسيّ وصل إلى كندا قبل ستّ سنوات.

وقد لجأ محمّد أمين معزاوي منذ سنتين إلى كنيسة في مدينة شيدياك في نيوبرنزويك لتجنّب ترحيله عن كندا.

للمزيد حول الموضوع أجريت مقابلة مع الأستاذ أكرم بن صلاح المدير العام لعيادة اللاجئين في نيوبرنزويك.