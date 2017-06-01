تحذير للكنديين: اعترافكم بتدخين الماريهوانا قد يحرمكم من الدخول للولايات المتحدة

قد لا يستطيع عشرات الكنديين من الدخول للولايات المتحدة بسبب اعترافهم أمام عناصر الجمارك الأميركيين بأنهم دخنوا الماريهوانا.

هذا المنع قد يبقى مستمرا حتى بعد تشريع الماريهوانا في كندا في عام 2018

كندي من فانكوفر يدعى آلان رانتا، تم سوقه مكبل اليدين بعد اعترافه بتدخين الماريهوانا وأخضع للاستجواب وأبقي قيد الانتظار في الجمارك مدة أربع ساعات وخوفا من أن يسجن وافق أخيرا على توقيع تصريح رسمي يعترف فيه بأنه يدخن الماريهوانا بشكل منتظم

ويشار إلى أن المواطن الكندي آلان رانتا ليس محكوما حسب سجله العدلي ولم يتم توقيفه سابقا في كندا لأنه دخن الماريهوانا.

عنصر من الجمارك الأميركية على الحدود مع كندا © AP Photo / Elaine Thompson

وفي أعقاب توقيعه على التصريح طلب منه رجال الجمارك بالعودة إلى كندا أو بالحري إلى مكان إقامته في فانكوفر ومنذ هذا التاريخ لم يعد يحق للمواطن الكندي آلان رامتا بأن تطأ قدماه أرض الولايات المتحدة.

وحتى لو تم تشريع الماريهوانا في بعض الولايات الأميركية مثل ولاية كولورادو وواشنطن والماين فعندما تجتاز الحدود الأميركية فهي القوانين الفدرالية التي تطبق إذا خدمات الحدود الأميركية تقع تحت سلطة الحكومة الأميركية وليس تحت سلطة الولايات.

وحسب القانون الفدرالي الأميركي فإن استهلاك الماريهوانا لأغراض ترفيهية يبقى غير شرعي وحتى في كندا حاليا.

والسؤال هل من الممكن أن يتكرر هذا الأمر بعد مطلع شهر تموز يوليو العام المقبل عندما تصبح الماريهوانا شرعية في كندا هذا السؤال يبقى بدون جواب حتى الآن.

وهذا يعني أن أي مواطن كندي قد يمنع من الدخول للولايات المتحدة بسبب استهلاكه الماريهوانا بصورة غير شرعية في بلده الأصلي.

(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)