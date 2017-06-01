867 مليون دولار من أوتاوا لدعم قطاع خشب البناء الكندي

أعلنت اليوم الحكومة الفدرالية عن خطة بقيمة 867 مليون دولار لدعم قطاع خشب البناء في كندا من أجل مساعدته على مواجهة الإجراءات التعريفية التي اتخذتها الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن هذا الدعم في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في أوتاوا وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الليبرالية جيم كار ووزيرة الخارجية كريستيا فريلاند ووزير التجارة الدولية فرانسوا فيليب شامبان.

وسيُعطى مبلغ 500 مليون دولار من أصل المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه للوكالة الكندية لائتمانات التصدير (Export Development Canada)، وهي مؤسسة عامة فدرالية، من أجل توفير حلول لقطاع خشب البناء في مجالات إدارة المخاطر والتمويل التجاري ومنح القروض وضمان القروض لـ"منشآت حرجية قابلة للاستمرار".

مصنع لإنتاج خشب البناء في كندا (أرشيف) © Radio-Canada

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قررت في نيسان (أبريل) الفائت فرض رسوم تعويضية بمعدل 20% على مستورداتها من خشب البناء الكندي. وتذهب 78% من صادرات خشب البناء الكندي إلى السوق الأميركية.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)