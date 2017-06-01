كندا: استبدال 15 سفينة حربية سيكلف 140% أكثر من المقرر

أصدر المدير البرلماني للميزانية الفدرالية، جان دنيس فريشيت، تقريراً اليوم جاء فيه أن استبدال الحكومة الفدرالية عدداً من سفن كندا الحربية بأخرى جديدة سيكلف دافعي الضرائب 2,4 أضعاف ما كان مقرراً.

فقد جاء في التقرير أن تكلفة استبدال 15 سفينة حربية سيكلف نحواً من 62 مليار دولار بدل الـ26 مليار دولار التي رُصدت في ميزانية عام 2008، إذ ارتفع سعر السفينة من 1,7 مليار دولار كما جرى تخمينه عام 2008 إلى 4,1 مليارات دولار حالياً.

وبالتالي سيكون بوسع الحكومة استبدال ست سفن فقط إذا ما أرادت التقيد بالميزانية الأساسية، يضيف المدير البرلماني للميزانية الفدرالية.

المدير البرلماني للميزانية الفدرالية جان دنيس فريشيت (أرشيف) © CP / Sean Kilpatrick

وكانت الحكومة الفدرالية قد أعلنت الخريف الفائت عن إجراء مناقصة لاستبدال محتمل للفرقاطات الاثنتيْ عشرة والمدمرات الثلاث التي تملكها البحرية الملكية الكندية.

ووصلت حكومة جوستان ترودو الليبرالية إلى سدة الحكم في أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 بعد نحو من عشر سنوات من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)