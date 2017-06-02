رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو/ Reuters/Lucas Jackson

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو/ Reuters/Lucas Jackson

تردو: انسحاب ترامب من اتّفاق باريس مخيّب للآمال

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 2 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعرب رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو  عن خيبة أمل كندا إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتّفاق باريس حول التغيير المناخي.

"نشعر بخيبة أمل عميقة بعد أن علمنا أنّ الحكومة الفدراليّة الأميركيّة قرّرت الانسحاب من اتّفاق باريس " قال رئيس الحكومة في بيان صادر عنه.

وأضاف أنّ "كندا ستبقى على التزامها الثابت من مكافحة التغيير المناخي ودعم اقتصاد يتمحور حول التنمية النظيفة".

وأفاد البيان بأنّ ترودو أعرب في اتّصال هاتفي مع الرئيس ترامب عن خيبة الأمل الكنديّة حيال القرار الأميركي بالانسحاب من الاتّفاق.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في ايطاليا/ Stephane de Sakutin/Reuters

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في ايطاليا/ Stephane de Sakutin/Reuters

وأضاف البيان أنّ الزعيمين تناولا أيضا ملفّ التبادل التجاري بين بلديهما.

وكانت وزيرة البيئة الكنديّة كاثرين ماكينا قد أكّدت في حديثها للصحافيّين أنّ القرار الأميركي مخيّب بشدّة للآمال.

وأوضحت أنّ اتّفاق باريس  جيّد لكندا وللعالم، وأنّ "من واجبنا أن نحافظ على كوكب يمكن العيش فيه لأولادنا وأحفادنا".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أمس الخميس قرار بلاده الانسحاب من اتّفاق باريس.

واعرب ترامب عن استعداده لإعادة التفاوض بشأن اتّفاقيّة جديدة.

ورأى أنّ الاتّفاق يضرّ بالاقتصاد الأميركيّ ويؤدّي إلى إفقار الولايات المتّحدة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

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