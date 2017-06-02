المجلس الكندي للاجئين: مشاورات حول أوضاع اللاجئين في كندا

يشارك نحو من 300 شخص في جلسات المشاورة التي يعقدها المجلس الكندي للاّجئين في جامعة ماك ايوان MacEwan في مدينة ادمنتون للتداول في قضايا تتعلّق باللاّجئين في كندا.

ويعقد المجلس جلسات المشاورة تلك مرّة كلّ سنتين، بهدف تعزيز الشراكة مع منظّمات تُعنى بالموضوع وإلقاء الضوء على كلّ جديد في ما يتعلّق بقوانين الهجرة.

ويشارك في الجلسات محامون مختصّون في قوانين الهجرة وجامعيّون وممثّلون عن الحكومات في اوتاوا والمقاطعات.

ويقول جورج باهايا مدير مركز الاستقبال والاستقرار لشمال البرتا إنّ مدينة ادمنتون أصبحت أكثر انفتاحا اليوم ممّا كانت عليه لدى وصوله إلى كندا قبل نحو عقدين من الزمن.

وتقول ريتا أكوستا من منظّمة الحركة ضدّ الاغتصاب وسفاح القربى إنّ المنظّمة تساعد الكثير من النساء اللاجئات اللواتي تعرّضن للاغتصاب قبل وصولهنّ إلى كندا.

وتشكّل اللقاءات تلك فرصة للتوعية على أوضاع بعض الفئات ومن بينهم المثليّون والمتحوّلون جنسيّا.

وينتهز مجلس وكالات الخدمات للمهاجرين في اونتاريو الفرصة لتوفير مساحة للنقاش والبحث في قضايا تتعلّق بالمثليّين وحثّ مقاطعات أخرى على البحث فيها.

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