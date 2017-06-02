ترحيل متهم بالقتل نحو بريطانيا بسبب تأخير إجراءات محاكمته

لجنة الهجرة واللجوء في مونتريال في إحدى جلساتها © موقع راديو كندا

قامت سلطات الهجرة الكندية بترحيل المتهم بالقتل فان صون نيغوين وهو من أصل فييتنامي ويحمل الجنسية البريطانية نحو بريطانيا.

وكانت السلطات القضائية الكندية قد قررت إخلاء سبيله مستفيدا من "قرار جوردان" بسبب عدم محاكمته في مهلة معقولة.

يشار إلى أن نيغوين وهو من أصل فييتنامي في الثانية والخمسين من العمر كان متهما بقتل صاحب عمله الذي يعمل في زراعة الماريهوانا طعنا بساطور,

وكان قد اعتقل في شهر مارس آذار عام 2013 وحصل على قرار بوقف الإجراءات القانونية بحقه مستفيدا من "قرار جوردان" في التاسع عشر من مايو أيار الماضي وذلك بعد مرور أربعة أعوام وأربعة أشهر دون أن تبدأ محاكمته.

وكان المتهم قد دخل كندا بتأشيرة دخول سياحية مدتها ستة أشهر وبالتالي لم يعد يحق له البقاء في كندا بعد نفاذ مدتها.

وخلال مثوله للمرة الأولى أمام لجنة الهجرة أكّد أنه لا يخشى العودة إلى بريطانيا مشيرا إلى أن له أولادا يقيمون هناك.

يشار إلى فان صون نيغوين هو ثالث شخص متهم بالقتل في كيبك والخامس في كندا ممن استفادوا من "قرار جوردان" بسبب تأخير إجراءات المحاكمة.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)