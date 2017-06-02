المتهم بالقتل فان صون نيغوين

المتهم بالقتل فان صون نيغوين
Photo Credit: Radio-Canada/Geneviève Garon

ترحيل متهم بالقتل نحو بريطانيا بسبب تأخير إجراءات محاكمته

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الجمعة 2 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك
لجنة الهجرة واللجوء في مونتريال في إحدى جلساتها
لجنة الهجرة واللجوء في مونتريال في إحدى جلساتها © موقع راديو كندا

قامت سلطات الهجرة الكندية بترحيل المتهم بالقتل فان صون نيغوين وهو من أصل فييتنامي ويحمل الجنسية البريطانية نحو بريطانيا.

وكانت السلطات القضائية الكندية قد قررت إخلاء سبيله مستفيدا من "قرار جوردان" بسبب عدم محاكمته في مهلة معقولة.

يشار إلى أن نيغوين وهو من أصل فييتنامي في الثانية والخمسين من العمر كان متهما بقتل صاحب عمله الذي يعمل في زراعة الماريهوانا طعنا بساطور,

وكان قد اعتقل في شهر مارس آذار عام 2013 وحصل على قرار بوقف الإجراءات القانونية بحقه مستفيدا من "قرار جوردان" في التاسع عشر من مايو أيار الماضي وذلك بعد مرور أربعة أعوام وأربعة أشهر دون أن تبدأ محاكمته.

وكان المتهم قد دخل كندا بتأشيرة دخول سياحية مدتها ستة أشهر وبالتالي لم يعد يحق له البقاء في كندا بعد نفاذ مدتها.

وخلال مثوله للمرة الأولى أمام لجنة الهجرة أكّد أنه لا يخشى العودة إلى بريطانيا مشيرا إلى أن له أولادا يقيمون هناك.

يشار إلى فان صون نيغوين هو ثالث شخص متهم بالقتل في كيبك والخامس في كندا ممن استفادوا من "قرار جوردان" بسبب تأخير إجراءات المحاكمة.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة سياسة، مجتمع، هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
القسم العربي في راديو كندا الدولي في صالون الهجرة في مونتريال في 31-05-2017/ماري كلود سيمار/ راديو كندا الدولي
إقتصاد، سياسة، مجتمعحكومة سسكتشوان على غرار كيبك لها مطالب دستوريةمجتمع، هجرة ولجوءالمجلس الكندي للاجئين: مشاورات حول أوضاع اللاجئين في كنداسياسة، مجتمع، هجرة ولجوءترحيل متهم بالقتل نحو بريطانيا بسبب تأخير إجراءات محاكمتهدولي، سياسةتردو: انسحاب ترامب من اتّفاق باريس مخيّب للآمالسياسةكندا: استبدال 15 سفينة حربية سيكلف 140% أكثر من المقررإقتصاد، سياسة867 مليون دولار من أوتاوا لدعم قطاع خشب البناء الكنديدولي، سياسةمن يقف خلف هجوم كابول؟دولي، سياسة، مجتمعتحذير للكنديين: اعترافكم بتدخين الماريهوانا قد يحرمكم من الدخول للولايات المتحدةمجتمع، هجرة ولجوءعيادة اللاجئين في نيوبرنزويك: خدمات ومساعدة لطالبي اللجوءمجتمع، هجرة ولجوءمونتريال: مبادرة جديدة لتسهيل اندماج المهاجرين

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية