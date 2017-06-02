حكومة سسكتشوان على غرار كيبك لها مطالب دستورية

أكّد رئيس حكومة مقاطعة سسكتشوان براد وال أنه في حال قامت حكومة مقاطعة كيبك بإطلاق النقاش الدستوري فإن حكومته ستستفيد من هذه الفرصة للتطرق لمواضيع دستورية أخرى.

ويحتل ملف التحويلات الفدرالية من الحكومة الفدرالية للمقاطعات رأس لائحة المطالب حسب بيان لرئيس حكومة سسكتشوان براد وال الذي وصفه بأنه "نظام عاطل جدا"

وأبدى وال أسفه كون هذا النظام أي نظام التحويلات الفدرالي يأخذ سنويا أكثر من 500 مليون دولار من سسكتشوان في وقت يعاني فيه الاقتصاد في المقاطعة من مشاكل سببها انخفاض أسعار الموارد الطبيعية.

رئيس حكومة كيبك فيليب كويار إلى اليسار مع وزير المالية كارلوس ليتاو إلى يمين الصورة © La Presse canadienne/Jacques Boissinot

وأضاف براد وال أن مقاطعة كيبك تستفيد من 11 مليار دولار سنويا بموجب برنامج التحويلات الفدرالي.

واعتبر براد وال أن هذه المعاملة المجحفة بحق مقاطعته ناتجة في جزء منها عن صيغة قديمة تعاقب المقاطعات المنتجة للنفط والغاز

من جهته اعتبر زعيم المعارضة في المقاطعة ترينت ووزرسبون أن حزبه كان قد طالب الحكومة الفدرالية ولمدة طويلة بالحصول على اتفاق منصف حول التحويلات الفدرالية.

واتهم زعيم المعارضة في الوقت نفسه حكومة المقاطعة بإهمالها مواصلة الكفاح في سبيل هذه القضية.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)