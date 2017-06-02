ستوقف "لا بريس" إصدار نسختها الورقية آخر السنة الحالية.

ستوقف "لا بريس" إصدار نسختها الورقية آخر السنة الحالية.
Photo Credit: PC / Paul Chiasson

“لا بريس” توقف نسختها الورقية آخر السنة وتقتطع 49 وظيفة

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 2 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت صحيفة "لا بريس" (La Presse) الصادرة بالفرنسية في مونتريال أنها ستوقف إصدار نسختها الورقية نهائياً آخر السنة الحالية لتستمر بالصدور إلكترونياً فقط.

وأضافت الصحيفة أنها ستقتطع 49 وظيفة، دائمة ومؤقتة، 17 منها عائدة لمحررين.

وستكون نسخة السبت 30 كانون الأول (ديسمبر) 2016 آخر عدد ورقي على الإطلاق تصدره "لا بريس" التي تأسست عام 1884.

نسخة ورقية من صحيفة
نسخة ورقية من صحيفة "لا بريس" © راديو كندا

وكانت "لا بريس" قد توقفت عن إصدار نسختها الورقية اليومية في الأيام الخمسة الأولى من الأسبوع منذ اليوم الأول من عام 2016، لتقتصر نسختها الورقية على عدد نهاية الأسبوع الصادر يوم السبت.

وقال رئيس "لا بريس" بيار إليوت لوفاسور إن قرار الصحيفة بالتوقف نهائياً عن إصدار نسختها الورقية عائد إلى النجاح الذي حققته النسخة الإلكترونية اليومية. فهذه النسخة وصلت يومياً إلى 273 ألف مشترك على لوحات إلكترونية خاصة عام 2016.

وأضاف لوفاسور في حديث مع راديو كندا أن النسخة الإلكترونية لـ"لا بريس" باتت تؤمّن 90% من عائدات الصحيفة الإعلانية.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)

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