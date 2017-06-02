أسبوع تراجع للدولار الكندي ولبورصة تورونتو وللنفط

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 74,05 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,02 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,27 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت.

فقد النفط 4,3% من سعره في سوق نيويورك هذا الأسبوع © iStock

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15442,75 نقطة، بتراجع 27,16 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 25,82 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0,17%.

وجاء تراجع المؤشر المركب اليوم مدفوعاً بتراجع أسعار النفط، إذ سجل قطاع الطاقة في بورصة تورونتو تراجعاً بلغت نسبته 1,67% عند الإغلاق.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تموز (يوليو) المقبل على 47,66 دولاراً أميركياً، بتراجع 0,70 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و2,14 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، منهياً بالتالي الأسبوع بتراجع بنسبة 4,3%.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)