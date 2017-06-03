Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 03-06-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 3 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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برنامج أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي، نقدّم من خلاله مجموعة من الأخبار في أرقام، نستوحيها من أحداث تدور حولنا.

أونتاريو: بطّة عملاقة من الكاوتشوك تثير الجدل

يدور جدل في مقاطعة اونتاريو بشأن بطّة صفراء عملاقة من الكاوتشوك تستعدّ مقاطعة اونتاريو لاستقدامها في إطار الاحتفالات بالعيد المئة والخمسين لتأسيس الاتّحاديّة الكنديّة ومهرجان ريدباث Redpath Waterfront.

ويبلغ ارتفاع البطّة 18،6 مترا وتزن 13600 كيلوغرام وستكون على الواجهة البحريّة في تورونتو.

وساهمت حكومة المقاطعة ب 120 ألف دولار من إجماليّ كلفة استقدام البطّة التي بلغت 200 ألف دولار.

ومن المتوقّع أن تتنقّل البطّة في عدّة أماكن من المقاطعة وأن تشكّل عامل جذب للسيّاح ولمستخدمي تطبيق انستغرام للصور.

البطّة الصفراء كانت في سيول في كوريا الجنوبيّة في تشرين الأوّل 2014/ La Presse canadienne/AP Photo/Lee Jin-man

البطّة الصفراء كانت في سيول في كوريا الجنوبيّة في تشرين الأوّل 2014/ La Presse canadienne/AP Photo/Lee Jin-man

لكنّ حزب المحافظين المحلّي في اونتاريو انتقد الحكومة الليبراليّة برئاسة كاثلين وين واعتبر مساهمتها ب 120 ألف دولار بمثابة هدر للمال العام.

ولا يوجد حسب الحزب أيّ رابط بين البطّة العملاقة والاحتفالات بالعيد ال 150 لتأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

وزيرة السياحة في اونتاريو اليانور مكماهون ردّت بالقول إنّ الحكومة تموّل منذ ثلاث سنوات مهرجان ريدباث الذي يساهم في الترويج للسياحة في المقاطعة.

ورشة بناء مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال في ساسكاتون
ورشة بناء مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال في ساسكاتون © Radio-Canada/Trevor Bothorel

خمسون مليوناً.
بالدولارات.
إنه المبلغ الذي أعلن رجل الأعمال الكندي جيم باتيسون Jim Pattison أن مؤسسته ستهبه لـ"مؤسسة مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال". ويقع المستشفى في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا.

"أسرتي مدينة بالكثير لساسكاتشيوان"، قال باتيسون المولود في هذه المقاطعة حيث كان أهله يقيمون في بلدة لوسلاند الزراعية.

وسيحمل "مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال" اسم الواهب، جيم باتيسون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ثاني أكبر شركة خاصة في كندا. وتملك "مجموعة جيم باتيسون" عدة محطات إذاعية وتنشط في مجالات عدة من بينها الأغذية.

ومن جهته رحب رئيس حكومة ساسكاتشيوان، براد وال، بحماس بهبة باتيسون. "سيكون لدينا مستشفى أطفال بمستوى عالمي"، قال وال.

وتبلغ التكلفة الكاملة لـ"مستشفى ساسكاتشيوان للأطفال" 285,2 مليون دولار. وكانت الأشغال فيه منجزة بنسبة 55% في آخر نيسان (أبريل) الفائت، ما يعني أنها تسير وفق الجدول الزمني المرسوم لها. ومن المتوقع افتتاح المستشفى عام 2019.

والـ50 مليون دولار ليست أكبر هبة يقدمها جيم باتيسون المقيم في فانكوفر، فقبل شهرين وهب "مؤسسة مستشفى سانت بول" في هذه المدينة مبلغ 75 مليون دولار.

اثنان وثلاثون ألفا 

إثنان وثلاثون ألف طالب أجنبي استقبلتهم مدينة مونتريال في مقاطعة كيبك عام 2016

هذا العدد مرشح للارتفاع أيضا خلال العام الحالي وفي الأعوام المقبلة في حال حققت الحملة التي تقوم بها مونتريال أنترناسيونال النجاح الي تتوخاه.

ومونتريال أنترناسيونال مؤسسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص غايتها تحريك العجلة الاقتصادية لمونتريال وضواحيها لجذب الثروة من خارج كندا بتسريع نجاح شركائها وزبائنها وقد تأسست في عام ستة وتسعين.

أحد أجنحة جامعة كيبك في مونتريال UQÀM
أحد أجنحة جامعة كيبك في مونتريال UQÀM © CC/Gene.Arboit

يشار إلى أن مونتريال أنترناسيونال بالتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية الجامعية المنتشرة في منطقة مونتريال وبلدية مونتريال رغبت بالاستفادة من اختيار مدينة مونتريال كأفضل مدينة طلابية في العالم من قبل مؤسسة عالمية أطلقت شريط فيديو للدعاية لمدينة مونتريال يركز على مدى السعادة التي تتوفر للطلاب الذين يدرسون في مدينة مونتريال.

ومع هذا الفيديو الدعائي الذي سينشر بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي تسعى مونتريال أنترناسيونال للتواصل مع أكبر عدد ممكن من الطلاب حول العالم لحثهم على المجيء والدراسة في مونتريال.

ويظهر الفيديو طلابا يروون تجربتهم المعيشية والدراسية في مدينة مونتريال حيث يتحدثون عن انفتاح السكان على الطلاب الأجانب.

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