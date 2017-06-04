بلا حدود ليوم الأحد 04-06-2017

برنامج بى حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

نخصّص البرنامج بأكمله هذا الأسبوع لصالون الهجرة والاندماج الذي استضافه قصر المؤتمرات في مونتريال يومي الخميس والجمعة في 31-04 أيّار يناير وممطلع حزيران يونيو.

القسم العربي وضيوف حلقتنا المباشرة عبر الفيسبوك من صالون الهجرة في قصر المؤتمرات في مونتريال © Marie-Claude Simard /راديو كندا الدولي

صالون الهجرة في نسخته السادسة هذا السنة، وتشارك فيه بلديّة مونتريال.

وتشارك فيه مجموعة من الهيئات والمنظّمات التي تقدّم خدمات تساعد المهاجرين على الاندماج في المجتمع الكن

من اليسار: بيار أحمراني ومي أبو صعب وفادي الهاروني ومسؤول تقنيّات المعلوماتيّة ليوناردو جيمينو © راديو كندا الدولي / Marie-Claude Simard

القسم العربيّ قدّم برنامج بلا حدود على الفيسبوك المباشر Facebook Live من قصر المؤتمرات.

وغصّ الصالون بأكشاك لمنظّات عديدة ومؤسّسات وإدارات عامّة وهيئات تابعة لبلديّة مونتريال وسواها.

ومن بين المشاركين وكالة المتنزّهات العامّة الكنديّة Parcs Canada , ومصلحة الضرائب الكنديّة Revenu Canada ووزارة البيئة ووزارة الصحّة التي وزّعت كتيّبا بالعديد من اللغات من بينها اللغة العربيّة حول صحّة الأطفال.

وشاركت في الصالون هيئات عديدة من بلديّة مونتريال وتزامن الصالون هذه السنة مع الاحتفالات بالذكرى ال375 على تأسيس المدينة.

دليلة حمسي من مركز دعم الجاليات المهاجرة caci © Marie-Claude Simard/ راديو كندا الدولي

وشاركت فيه أيضا جامعات من مونتريال ومدن كيبيكيّة أخرى، وشركات تأمين ومصارف وجمعيّات لدعم المرأة المهاجرة وأخرى لمساعدة الطلاّب الواصلين حديثا إلى البلاد.

ضيوف البرنامج كانوا على التوالي:

سعاد بونخلة مؤسّسة ومديرة العربيّة كيبيك التي تعمل على التقارب الثقافي ومدّ الجسور بين الجاليات المهاجرة والكنديّين الملودين هنا.

سعاد بونخلة مؤسَّسة ورئيسة العربيّة كيبيك لمدّ الجسور الثقافيّة © Marie-Claude Simard/ راديو كندا الدولي

ناديا ماريج المساعدة القضائيّة في مكتب ناديا برّو للمحاماة التي يقدّم المساعدات القضائيّة وخصوصا منها المتعلّقة بالهجرة.

انطوان مهنّا مستشار الأعمال في مصرف سكوشا وناديا ميراج المساعدة القضائيّة في مكتب ناديا برّو للمحاماة وعائشة بوغزالة من معهد ماتسي للطلاّب الدوليّين © Marie-Claude Simard

دليلا حمسي من مركز الدعم للجاليات المهاجرة CACI الذي يساعد المهاجرين على الاستقرار ويقدّم دروس اللغة الفرنسيّة للواصلين الجدد وسواها من الخدمات التي يحتاجونها للانطلاق في مجتمعهم الجديد.

عائشة بوغزالة من معهد Matci لمساعدة الطلاّب الدوليّين .

انطوان مهنّا مستشار الأعمال في مصرف سكوشا.

عائشة بوغزالة من معهد ماتسي للطلاّب الدوليّين وزبير جازي اختصاصي المعلوماتيّة في راديو كندا الدولي © Marie-Claude Simard /راديو كندا الدولي

وتحدّث الضيوف عن الخدمات التي تقدّمها منظّماتهم للمهاجرين وعن تحدّيات الاندماج والثقافات والقيم التي يحملونها معهم من الأوطان الأم.

ويشكّل صالون الهجرة منذ انطلاقه قبل ستّ سنوات فرصة أمام المنظّمات والهيئات للانفتاح على المهاجرين والتعرّف إلى خصوصيّاتهم، وفرصة للواصلين مدخلا يسهّل عليهم التأقلم مع مجتمعهم الجديد.