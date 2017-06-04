بلا حدود ليوم الأحد 04-06-2017

برنامج بى حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
نخصّص البرنامج بأكمله هذا الأسبوع لصالون الهجرة والاندماج الذي استضافه قصر المؤتمرات في مونتريال يومي الخميس والجمعة في 31-04 أيّار يناير وممطلع حزيران يونيو.
صالون الهجرة في نسخته السادسة هذا السنة، وتشارك فيه بلديّة مونتريال.
وتشارك فيه مجموعة من الهيئات والمنظّمات التي تقدّم خدمات تساعد المهاجرين على الاندماج في المجتمع الكن
القسم العربيّ قدّم برنامج بلا حدود على الفيسبوك المباشر Facebook Live من قصر المؤتمرات.
وغصّ الصالون بأكشاك لمنظّات عديدة ومؤسّسات وإدارات عامّة وهيئات تابعة لبلديّة مونتريال وسواها.
ومن بين المشاركين وكالة المتنزّهات العامّة الكنديّة Parcs Canada , ومصلحة الضرائب الكنديّة Revenu Canada ووزارة البيئة ووزارة الصحّة التي وزّعت كتيّبا بالعديد من اللغات من بينها اللغة العربيّة حول صحّة الأطفال.
وشاركت في الصالون هيئات عديدة من بلديّة مونتريال وتزامن الصالون هذه السنة مع الاحتفالات بالذكرى ال375 على تأسيس المدينة.
وشاركت فيه أيضا جامعات من مونتريال ومدن كيبيكيّة أخرى، وشركات تأمين ومصارف وجمعيّات لدعم المرأة المهاجرة وأخرى لمساعدة الطلاّب الواصلين حديثا إلى البلاد.
ضيوف البرنامج كانوا على التوالي:
سعاد بونخلة مؤسّسة ومديرة العربيّة كيبيك التي تعمل على التقارب الثقافي ومدّ الجسور بين الجاليات المهاجرة والكنديّين الملودين هنا.
ناديا ماريج المساعدة القضائيّة في مكتب ناديا برّو للمحاماة التي يقدّم المساعدات القضائيّة وخصوصا منها المتعلّقة بالهجرة.
دليلا حمسي من مركز الدعم للجاليات المهاجرة CACI الذي يساعد المهاجرين على الاستقرار ويقدّم دروس اللغة الفرنسيّة للواصلين الجدد وسواها من الخدمات التي يحتاجونها للانطلاق في مجتمعهم الجديد.
عائشة بوغزالة من معهد Matci لمساعدة الطلاّب الدوليّين .
انطوان مهنّا مستشار الأعمال في مصرف سكوشا.
وتحدّث الضيوف عن الخدمات التي تقدّمها منظّماتهم للمهاجرين وعن تحدّيات الاندماج والثقافات والقيم التي يحملونها معهم من الأوطان الأم.
ويشكّل صالون الهجرة منذ انطلاقه قبل ستّ سنوات فرصة أمام المنظّمات والهيئات للانفتاح على المهاجرين والتعرّف إلى خصوصيّاتهم، وفرصة للواصلين مدخلا يسهّل عليهم التأقلم مع مجتمعهم الجديد.
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