مشروع قانون لتشريع استهلاك الماريجوانا في كندا عام 2018

مشروع قانون لتشريع استهلاك الماريجوانا في كندا عام 2018
Photo Credit: Radio-Canada

أطبّاء النفس الكيبيكيّون: لا للماريجوانا قبل الحادية والعشرين من العمر

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 5 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أكّد أطبّاء نفس كيبيكيّون أنّ مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة الكنديّة والمتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا لأسباب ترفيهيّة غير مقبول في صيغته الحاليّة ويعرّض الصحّة العقليّة للشباب للخطر.

وقالت كاترين ايغارتوا رئيسة اتّحاد أطبّاء النفس في كيبيك إنّ دماغ الانسان يستمرّ في التطوّر كما أثبتت الابحاث العلميّة حتّى سنّ الخامسة والعشرين.

ويشكّل استهلاك الماريجوانا خلال هذه المرحلة من نموّ الدماغ محاذير كبيرة كما قالت ايغاراتوا.

تشريع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة متوقّع في كندا العام 2018/ Associated Press

تشريع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة متوقّع في كندا العام 2018/ Associated Press

ومن بين المحاذير، النقص في مستويات الانتباه والذاكرة والذكاء وسرعة معالجة المعلومات.

ويرى اتّحاد أطبّاء النفس الكيبيكي أنّه من الأفضل تشريع استهلاك الماريجوانا اعتبارا من سنّ الواحدة والعشرين بدل الثامنة عشرة، بما يحقّق التوازن بين خفض الأضرار الناجمة عن السوق غير المشروعة من جهة والمعطيات العلميّة الهادفة لحماية الأجيال المقبلة من الجهة الأخرى.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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