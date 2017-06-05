أطبّاء النفس الكيبيكيّون: لا للماريجوانا قبل الحادية والعشرين من العمر

أكّد أطبّاء نفس كيبيكيّون أنّ مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة الكنديّة والمتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا لأسباب ترفيهيّة غير مقبول في صيغته الحاليّة ويعرّض الصحّة العقليّة للشباب للخطر.

وقالت كاترين ايغارتوا رئيسة اتّحاد أطبّاء النفس في كيبيك إنّ دماغ الانسان يستمرّ في التطوّر كما أثبتت الابحاث العلميّة حتّى سنّ الخامسة والعشرين.

ويشكّل استهلاك الماريجوانا خلال هذه المرحلة من نموّ الدماغ محاذير كبيرة كما قالت ايغاراتوا.

ومن بين المحاذير، النقص في مستويات الانتباه والذاكرة والذكاء وسرعة معالجة المعلومات.

ويرى اتّحاد أطبّاء النفس الكيبيكي أنّه من الأفضل تشريع استهلاك الماريجوانا اعتبارا من سنّ الواحدة والعشرين بدل الثامنة عشرة، بما يحقّق التوازن بين خفض الأضرار الناجمة عن السوق غير المشروعة من جهة والمعطيات العلميّة الهادفة لحماية الأجيال المقبلة من الجهة الأخرى.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)