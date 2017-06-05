الاهتمام بالبعد العنصري في قضية مقتل أندرو لوكو على يد الشرطة

ايبدأ اليوم لتحقيق الذي يجريه المدعي العام حول مقتل أندرو لوكو في عام 2015 غرب مدينة تورنتو .

يشار إلى أن المهاجر من جنوب السودان قتل على يد شرطيين في الوقت الذي كان يلوح فيه بمطرقة في بناء مخصص لأشخاص يشكون من مشاكل عقلية.

وكان لوكو قد لقي مصرعه بالرصاص في الخامس من شهر يوليو تموز 2015 داخل مجمع سكاني في Etobicoke بعد اتصال أجراه مستأجر بالشرطة في أعقاب سماعه أحد المهاجرين يهدد جارا له بمطرقة.

سيارة شرطة تابعة لوحدة التحقيق الخاصة في تورنتو © CBC

وكان موت الإفريقي البالغ من العمر 45 عاما قد تسبب بمظاهرات ضخمة أمام قيادة شرطة مدينة تورنتو استمرت على مدى أسبوعين.

يشار إلى أن جمعية مدافعة عن حقوق السود Black Lives Matter كانت قد طالبت من جهتها بنشر تقرير وحدة التحقيقات الخاصة التي أبرأت الشرطيين اللذين أطلقا النار على أندرو لوكو معبرة عن اقتناعها بأن لوكو قتل لأنه أسود.

إذا يتوجب أن يهتم التحقيق حسب أستاذ في علم الجريمة بكافات الملابسات التي سبقت موت أندرو لوكو ومن جملتها معرفة في ما إذا كان الشرطيان اللذان قتلا لوكو على علم بأنه كان يقيم في مجمع سكني تستأجره الجمعية الكندية للصحة العقلية لبعض الأشخاص مثل أندرو توكو.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)