تورونتو: هدوء في سوق العقارات في كبرى المدن الكنديّة

بلغ متوسّط سعر المنزل في مدينة تورونتو الكبرى 863910 دولارات في شهر أيّار مايو الفائت، أي أعلى ممّا كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ولكن دون متوسّط الأسعار المسجّلة خلال شهر نيسان ابريل الفائت 2017.

وتقول غرفة العقارات في تورونتو إنّه من المبكّر معرفة ما إذا كانت الاجراءات التي اتّخذتها حكومة اونتاريو قد بدأت تؤثّر في هدوء الأسعار.

وكانت الحكومة الليبراليّة المحليّة برئاسة كاثلين وين قد أعلنت في نيسان ابريل الفائت عن فرض ضريبة إضافيّة بنسبة 15 بالمئة على الشارين الأجانب في تورونتو وضواحيها.

وتهدف الضريبة إلى الحدّ من ارتفاع اسعار العقارات في هذه المنطقة، والذي تجاوزت نسبته 33 بالمئة خلال الفترة ما بين شهر آذار مارس من العام الفائت والشهر نفسه من العام الحالي 2017.

ففي شهر أيّار مايو الفائت، ارتفع سعر العقارات بنسبة 14،9 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2016.

لكنّ متوسّط سعر البيع تراجع بنسبة 6،6 بالمئة في أيّار مايو مقارنة بشهر نيسان ابريل الذي سبقه.

وتشير غرفة العقارات في تورونتو إلى ارتفاع بنسبة 42 بالمئة في عدد العقارات المعروضة للبيع مقارنة بالعام الماضي.

ولا تستبعد أن يكون الارتفاع عائدا إلى الاجراءات الحكوميّة التي شجّعت أصحاب العقارات على الافادة من الأرباح المحتملة على الرأسمال.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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