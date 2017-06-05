مانيتوبا تنتقد ألبرتا وأونتاريو حول رفع الحد الأدنى للأجر

أعرب رئيس حكومة مقاطعة مانيتوبا زعيم الحزب التقدمي المحافظ بريان باليستر عبر شريط فيديو عن انتقاده لحكومتي مقاطعتي ألبرتا وأونتاريو لقرارهما رفع الحد الأدنى للأجر في موعد لاحق لخمسة عشر دولارا في الساعة.

واعتبر باليستر أن رفع الحد الأدنى للأجر لخمسة عشر دولارا للساعة في أونتاريو وألبرتا سيخفض عدد وظائف العمل في فئة الأعمال المنخفضة الأجر في هاتين المقاطعتين وسيكون له انعكاس سلبي على الشبيبة.

رئيسة حكومة أونتاريو كاثلين وين © Pierre-Olivier Bernatchez/CBC

ويقول باليستر موجها كلامه لسكان المقاطعة: يزيدان الحد الأدنى للأجر "كما تعتزم حكومتا يسار الوسط في أونتاريو وألبرتا فعله" لكن هل تعلمون ماذا سيحدث؟ سيخفضون فرص العمل في فئة الأعمال المنخفضة الأجر ويمنعون العمال الشباب بشكل خاص من الدخول لسوق العمل مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص يملك إمكانيات محدودة لإيجاد فرص عمل.

يشار إلى أن رئيس حكومة مانيتوبا بريان باليستر سينضم في وقت لاحق إلى نظرائه رؤساء حكومات المقاطعات ومن بينهم رئيسة حكومة أونتاريو كاثلين وين في واشنطن لدعم خيار التبادل التجاري الحر.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)