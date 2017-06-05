افطار المؤتمر المغاربي في كيبيك/Congrès Maghrébin au Québec

افطار المؤتمر المغاربي في كيبيك/Congrès Maghrébin au Québec

مونتريال: إفطار رمضاني تحت شعار العيش المشترك

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 5 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ينظّم المؤتمر المغاربي في كيبيك إفطارا يندرج تحت شعار: "العيش المشترك في كيبيك، عقبات وطموحات".

وحفل الافطار في نسخته الثالثة ، ويتميّز بأنّه إفطار ومحادثة  في آن معا، يتداول المجتمعون خلاله في شؤون العيش المشترك والاندماج في المجتمع الكيبيكي  والكنديّ وفي التحدّيات التي تواجه الجاليات المهاجرة، وبصورة أخصّ الجاليات العربيّة والمسلمة.

ويستضيف الافطار الأب ميشال فوّاز المتقدّم في الكهنة راعي كنيسة السيّدة العذراء الأنطاكيّة الارثوذكسيّة في مونتريال.

ويأتي إفطار هذه السنة في وقت الارهاب المتنقّل يضرب المدنيّين دون تمييز في اكثر من منطقة حول العالم.

مريمة زهوري رئيسة المؤتمر المغاربي في كيبيك/(LinkedIn

مريمة زهوري رئيسة المؤتمر المغاربي في كيبيك/(LinkedIn

وقد ضرب الارهاب مدينة كيبيك في هجوم استهدف المسجد الكبير فيها في كانون الثاني يناير 2017 وأوقع ستّة قتلى وعددا من الجرحى.

حول الإفطار والأفكار التي سيتمّ التداول بها، والتحدّيات التي تفرضها الأوضاع الراهنة ، اجريت مقابلة مع السيّدة مريمة زهوري رئيسة المؤتمر المغاربي في كيبيك.

روابط ذات صلة:

المؤتمر المغاربي في كيبيك وإفطار العيش المشترك

مريمة زهوري تتحدّث للقسم الفرنسي في راديو كندا الدولي

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