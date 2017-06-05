مونتريال: إفطار رمضاني تحت شعار العيش المشترك

ينظّم المؤتمر المغاربي في كيبيك إفطارا يندرج تحت شعار: "العيش المشترك في كيبيك، عقبات وطموحات".

وحفل الافطار في نسخته الثالثة ، ويتميّز بأنّه إفطار ومحادثة في آن معا، يتداول المجتمعون خلاله في شؤون العيش المشترك والاندماج في المجتمع الكيبيكي والكنديّ وفي التحدّيات التي تواجه الجاليات المهاجرة، وبصورة أخصّ الجاليات العربيّة والمسلمة.

ويستضيف الافطار الأب ميشال فوّاز المتقدّم في الكهنة راعي كنيسة السيّدة العذراء الأنطاكيّة الارثوذكسيّة في مونتريال.

ويأتي إفطار هذه السنة في وقت الارهاب المتنقّل يضرب المدنيّين دون تمييز في اكثر من منطقة حول العالم.

وقد ضرب الارهاب مدينة كيبيك في هجوم استهدف المسجد الكبير فيها في كانون الثاني يناير 2017 وأوقع ستّة قتلى وعددا من الجرحى.

حول الإفطار والأفكار التي سيتمّ التداول بها، والتحدّيات التي تفرضها الأوضاع الراهنة ، اجريت مقابلة مع السيّدة مريمة زهوري رئيسة المؤتمر المغاربي في كيبيك.

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المؤتمر المغاربي في كيبيك وإفطار العيش المشترك

مريمة زهوري تتحدّث للقسم الفرنسي في راديو كندا الدولي