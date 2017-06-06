جنود كنديّون في العراق/ Radio-Canada

جنود كنديّون في العراق/ Radio-Canada

كندا: نحو تمديد مهمّة القوّات الكنديّة في سوريا والعراق؟

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 6 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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توقّع قائد القوّات الكنديّة في العراق خلال حديث إلى وكالة الصحافة الكنديّة، أن تعمد اوتاوا إلى تمديد مهمّة القوّات الكنديّة في سوريا والعراق التي تنتهي آخر شهر حزيران يونيو الجاري.

وأعرب البريغادير جنرال دان ماك آيزاك عن ارتياحه المسبق للتمديد ل 800 جندي كندي يشاركون في قوّات التحالف الدولي لمكافحة الارهاب.

ومن المتوقّع أن يكشف وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان ورئيس الأركان الجنرال جوناتان فانس عن خطّة كندا الدفاعيّة الجديدة يوم غد الأربعاء.

وتلقي وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند خطابا اليوم حول السياسة الخارجيّة تتناول فيه العلاقات الدوليّة وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التغيير المناخي كما ورد في بيان صادر عن الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو.

وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان
وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان © PC/Adrian Wyld

وتسعى الحكومة لتحديد اولويّاتها العسكريّة والدبلوماسيّة والتجاريّة والتنمويّة على ضوء التغيير الذي يشهده العالم ولا سيّما على ضوء التغييرات التي نجمت عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتّحدة.

"نتطلّع بفارغ الصبر لأن تنشر الحكومة سياستها الدفاعيّة" قال البريغادير جنرال  جوناتان فانس وأضاف: " أتطلّع لأن توضح الحكومة توجّهاتها المقبلة في مجال الدفاع وأن تكون مشاركة في دحر داعش في سوريا والعراق" مستخدما تعبير داعش للتعريف بالتنظيم الذي يسمّي نفسه "الدولة الاسلاميّة".

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة دولي، سياسة

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